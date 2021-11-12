 

Блогеры уступают звездам эстрады по цене за выступление на новогодних корпоративах

12.11.2021, 16:04, Разное
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Организаторы новогодних мероприятий рассказали, сколько в этом году стоит выступление эстрадных артистов и блогеров. Пока гонорары последних меньше тех, которые просят знаменитости, которые давно находятся на сцене.
Самым дорогим певцом в этом году является Григорий Лепс. Один час его выступления оценивается в 12 миллионов рублей. Звезде эстрады по гонорарам уступают модные молодые артисты и популярные блогеры.

В основном артисты на корпоративных мероприятиях выступают от 45 минут до часа. На подготовку в гримерке они тратят еще 35 минут. Декабрь для отечественных знаменитостей является самым прибыльным месяцем. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева согласна выступить на частном мероприятии за 8-10 миллионов рублей, Полина Гагарина запросила сумму в 7 миллионов рублей. Аналогичный ценник присутствует у Алишера Моргенштерна.

2,5-3 миллиона рублей на корпоративах зарабатывают Дима Билан и Нюша. Выступление Александра Градского стоит в два раза меньше. Если говорить Алексее Щербакове и Нурлане Сабурове, то они зарабатывают 1,5-2 миллиона рублей. Спросом пользуется группа Иванушки International», пишет портал «Политэксперт».



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