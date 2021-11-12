 

Российскому блогеру Варламову сняли запрет на въезд в Украину

12.11.2021, 15:56, Новости дня
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“По состоянию на 5 ноября подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось”, – заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований, определенных законодательством, СБУ примет в отношении Варламова необходимые меры.

Контекст:

Илья Варламов – российский журналист и видеоблогер. Известен фоторепортажами с акций политической оппозиции в России и в мире. С 2017 года ведет канал на YouTube “varlamov”, в котором большинство материалов посвящает теме урбанистики.

В июне 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет. 

После информации о запрете его въезда на территорию Украины Илья Варламов сообщил на своем сайте, что не посещал отдельные районы Луганской и Донецкой областей, однако подтвердил, что был в аннексированном Крыму.

В октябре 2017 года Варламов заявил, что приехал в Одессу, несмотря на то, что СБУ запретила ему въезжать на территорию Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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