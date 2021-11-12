 

Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы

12.11.2021, 15:56, Новости дня
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“Родители у меня медики. Отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы. Ему сейчас уже 70 лет. Он ездил оперировал практически по всему миру”, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что его отец разработал “очень много вещей, связанных с травматологией”.

“Он презентовал в том числе и свои изобретения по всему миру. Очень востребованный врач. Действительно человек, перед которым я преклоняюсь. Потому что именно он меня научил практически всем человеческим качествам, которые у меня есть. И я действительно низко преклоняю голову перед ним”, – признался 46-летний Стефанчук.

Он подчеркнул, что его мать – профессиональный врач, гастроэнтеролог – тоже продолжает работать в Хмельницком, где вырос Стефанчук.

Руслан Стефанчук: “Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – “юрист”) и Технологический университет Подолья (специальность – “инженер-экономист”). В студенческие годы играл в команде КВН “Три толстяка”.

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии “Слуга народа” (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

Отец спикера Верховной Рады родился 1 сентября 1951 года в городе Чортков Тернопольской области. Он окончил Тернопольский государственный медицинский институт и переехал работать в Хмельницкий, где открыл третий во всем Советском Союзе кабинет мануальное терапии.

В 1986 году Министерство здравоохранения СССР признало работу кабинета мануальной терапии Стефанчука-старшего лучшей в Советском Союзе, его методика лечения была внедрена в других республиках СССР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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