Кличко рассказал о подарке Шварценеггера украинским детям

“Они более просты, более доступны и открыты. Можно увидеть [исполняющую обязанности канцлера ФРГ] Ангелу Меркель, покупающую вещи в супермаркете. И это бундесканцлер. С [нынешним премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном мы познакомились, когда он был мэром Лондона. Для того чтобы быть ближе к людям, он не одну ночь проводил в “ночлежках” с простыми людьми, чтобы учесть их потребности, – рассказал мэр столицы. – Я помню нашу встречу. Такой простой. Приехали к нему в офис. А он на стуле сидит и раскачивается. В один момент “Бах!” – и торчащие ноги из-за стола. Он произвел такое впечатление, будто ничего не произошло. Говорит: извините, что-то со стулом. И начинает дальше говорить”.

Кличко подчеркнул, что свои связи с мировыми лидерами он использует для пользы Украине.

“Я благодарен спорту, он дал мне возможность встречаться с мировыми звездами, с президентами разных стран. И я делаю все для того, чтобы использовать этот потенциал в пользу нашей страны. Один из хороших примеров. Мы дружим с [актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом] Шварценеггером. Он знает, что мы с братом большие его фанаты, у меня вся комната была оклеена плакатами. Он спросил, что нам может подарить. Мы говорим, что нам ничего не нужно. Но хотим детей поддержать, будем проводить аукцион. И он подарил украинским детям легендарную куртку, в которой снимался в “Терминаторе”. Мы продали ее за $700 тыс., и эти деньги пошли на поддержку детей. То есть нужно использовать все возможности и контакты, которые так нужны нашей стране, привлекать инвестиции и внимание. Это важно для нас”, – убежден он.

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