 

Николаевский глиноземный завод установит дополнительную кислородную станцию и модернизирует оборудование в городской больнице

12.11.2021, 15:56, Новости дня
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Она сообщила, что год назад благодаря Николаевскому глиноземному заводу на базе городской больницы №5 было открыто современное COVID-отделение. Замазеева отметила, что в этом медучреждении – самый большой “ковидный” койкофонд в регионе – 365 мест. Кислородная станция необходима больнице, чтобы не было перебоев с подачей кислорода, на заводе сообщили, что готовы установить оборудование в ближайшее время.

https://www.facebook.com/zamazeeva.official/posts/400469118469672

На НГЗ сообщили в комментарии “РБК-Украина”, что не только установят новую кислородную станцию, но и выделят деньги на закупку 10 баллонов с кислородом и переоснащение оборудования в больнице.

“Мы также планируем дополнительно оснастить кислородную станцию госпиталя генератором газообразного кислорода. Ориентировочная стоимость всех этих проектов – 15,6 млн грн”, – сказал заместитель директора НГЗ Олег Голубович.

Контекст:

“Новости N” писали, что в прошлом году в Николаеве открыли сверхсовременный инфекционно-боксированный госпиталь, который принял уже больше тысячи пациентов.

“Медицинский центр площадью более 3 тысяч квадратных метров построили на когда-то заброшенной территории за рекордные сроки – шесть месяцев. Все затраты взял на себя Николаевский глиноземный завод, выделив для этой цели около 155 млн грн. Медцентр рассчитан на 66 койко-мест, в том числе шесть коек реанимационного отделения.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, более 75 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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