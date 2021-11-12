Какую сыворотку нужно выбрать для лица осенью, чтобы не навредить коже и напитать ее полезными компонентами

В холодное время года следует правильно выбирать сыворотку для лица. Ведь она должна не только увлажнять кожу, но и содержать большое количество питательных веществ. Давайте готовиться к холодам заблаговременно, выбирая не только увлажняющую, но и питательную сыворотку.

О преимуществе сывороток для лица

Выбор косметических средств по уходу за лицом очень разнообразен. Для более эффектного воздействия некоторые средства необходимо совмещать. Например, крем и сыворотку. Первое средство воздействует на поверхностном уровне, а второе – на глубинном. Сыворотки могут работать как с одной проблемой, так и с целым комплексом. Одни средства могут увлажнять, другие стимулируют выработку коллагена, третьи осветляют пигментные пятна и многое другое.

Сыворотки для лица с ретинолом

Ретинол отвечает за выработку коллагена и скорейшее обновление клеток. Такое средство следует выбирать, если вы хотите улучшить тонус кожи, устранить пигментные пятна и сократить количество морщин. Однако, если вы впервые решаете воспользоваться данным средством, то следует его предварительно протестировать на небольшом участке кожи. Не стоит пользоваться сывороткой в жарких странах, так как ваша кожа станет более чувствительной к солнечным лучам.

Сыворотки – активаторы молодости

Средство имеет легкую, невесомую текстуру и моментально впитывается в кожу, не оставляя липкой пленки. Благодаря данной сыворотке можно устранить первые возрастные изменения кожи и освежить ее. Среди компонентов – глицерин, витамины, гиалуроновая кислота.

С пептидами

Такая сыворотка может одновременно решить несколько задач: снять раздражение кожи, уменьшить отеки, разгладить морщины, стимулировать выработку коллагена. Удивительное воздействие вы сможете заметить даже после первого применения. Сывороткой можно пользоваться два раза в день после умывания, предварительно очистив кожу лица от декоративной косметики и загрязнений.

Сыворотки с кислотами

Наиболее идеальное средство для использования осенью. Однако помните, что сыворотка сделает кожу фоточувствительной. Поэтому применяйте ее вместе со специальным средством. В холодное время года наше лицо склонно к покраснениям. Сыворотки с различными кислотами легко и быстро справляются с данной и многими другими проблемами.

С антиоксидантами

Они защищают кожу от преждевременного старения и сохраняют ее упругость. Если летом вы очень долго были на солнышке, то сыворотка с антиоксидантами восстановит поврежденные клетки. Косметологи рекомендуют применять средство перед солнечными ваннами. Если вы находитесь в состоянии стресса, то пользуйтесь сывороткой с антиоксидантами.

Увлажняющие сыворотки

Осенью наша кожа нуждается в повышенном увлажнении и восстановлении структуры. Данные сыворотки с легкостью справляются с этой задачей. К тому же в состав средств входят натуральные ингредиенты, которые уменьшают покраснения и повышают эластичность кожи.

В заключение

Какую сыворотку следует выбирать в холодную погоду? Все индивидуально. Выбирайте ту, которая сделает вашу кожу более молодой и сияющей.