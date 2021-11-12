 

Газохранилища в Германии в среднем заполнены почти на 70%

12.11.2021, 15:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаполненность подземных газовых хранилищ Германии в среднем составляет почти 70%, энергобезопасность страны обеспечена, сообщила 12 ноября представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград.

«В настоящее время осуществляется лишь небольшая закачка, в том числе в российские хранилища», – цитирует ТАСС политика. Она добавила, что для поступления голубого топлива из РФ требуется время, поэтому о точных объемах поставок говорить пока нельзя.

По словам Унград, безопасность газоснабжения обеспечена. Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

Представитель ведомства сообщила, что данный трубопровод лишь один из способов доставки газа в Германию. Спекулировать на тему перекрытия газа Белоруссией она отказалась.

Ранее сообщалось, что Лукашенко на совещании с правительством страны заявил об ответе на новые санкции ЕС. Глава страны пригрозил возможным перекрытием транзита газа в Европу, если против Минска введут еще санкции.

Сейчас в ЕС обсуждают принятие пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, которые затронут белорусских чиновников и силовиков. 



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