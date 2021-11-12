Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

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12.11.2021, 15:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа 93м году жизни скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов, сообщили в Минздраве.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чазов был выдающимся кардиологом и ученым, спасшим миллионы жизней, добавили в Минздраве.

«Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибролизина – препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда – Евгений Иванович провел на себе», – сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив министерства выразили соболезнования родным и коллегам академика.



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