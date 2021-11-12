 

Эксперт в сфере недвижимости назвал причины роста цен на жилье на окраинах Москвы

12.11.2021, 15:36, Разное
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Самый заметный рост цен за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в Москве за три года продемонстрировал район Теплый стан. Жилье подорожало на 90,71%. В Северном Бутово этот показатель составил 83,93%, а в Гольяново – 82,52%.

Эксперты отмечают, что за последние годы цены на квартиры росли быстрее ожидаемого. Считается, что в норме за год квадратный метр будет дорожать на семь – десять процентов.

При этом на ценность жилья в каждом конкретном районе влияет целый ряд факторов:

  • новое жилое строительство в окрестностях,
  • недооцененность, бывшая до этого,
  • улучшение транспортной доступности,
  • экологические показатели района.

“Если говорить конкретно по районам, то в Теплом Стане есть хороший парк, который называется Ландшафтным заказником, а также сразу три станции метро”, – заметил Валерий Летенков. Кроме того, в районе возведены дома высокого класса, которые оказали заметное влияние на среднюю стоимость квадратного метра.

Северное Бутово, заметил эксперт, ранее считалось едва ли не пригородом. Из-за этого жилье там было сильно недооценено. Сейчас же статус района вырос, что и повлияло на цены.

Гольяново тоже не считалось тем районом, куда люди стремятся переехать жить. Причин было несколько: промзоны, большое число общежитий и высокая криминальная обстановка. Сейчас промзоны застраиваются жильем, под снос идут и ветхие дома, на месте которых появляются новостройки с более высокой стоимостью квадратного метра.

В целом же, заметил Генеральный директор “Агентства инвестиций в недвижимость Москвы”, цены на жилье выросли по всей Москве. Главным фактором послужила льготная ипотека.

“Резкого падения цен на рынке жилья Москвы точно не будет. Сейчас сегмент находится в определённой тишине, но спрос есть”, – предупредил Валерий Летенков.



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