 

В Москве протестируют новые зарядки для электробусов

12.11.2021, 15:36, Разное
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Власти обещают, что скоро по Москве будет курсировать только экологичный электротранспорт. Город не только наращивает парк электробусов, но и создает всю необходимую для них инфраструктуру. Ведь к тому моменту, когда столица будет полностью готова отказаться от дизельных автобусов, электротранспорт должен работать четко и без сбоев.

С субботы, 13 ноября 2021 года в Москве начнут тестировать новую станцию с обратным пантографом (токоприемником) для зарядки электробусов. Это совместный пилотный проект столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и института “НАМИ”.

Для тестирования новой станции на двух электробусах были установлены адаптированные контактные рельсы. Благодаря им транспорт сможет заряжаться от обратного пантографа. Эти электробусы начнут работать на маршруте № 791 “Киевский вокзал – 4-й Сутеньский проезд”.

Обкатка инновационной технологии продлится до февраля 2022 года. Так удастся проверить работу зарядки в зимний период. Решение о переходе на новые зарядные станции будет принято позднее.

“Москва станет первым в России городом, где начнется внедрение инновационной инфраструктуры электротранспорта”, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Принцип работы новой зарядки заключается в следующем: токоприемник контактирует с электробусом по принципу “сверху вниз”, обратный пантограф опускается на контактные рельсы, находящиеся на крыше транспорта, и заряжает его. Кстати, взаимодействие электробуса и зарядной станции является отечественной разработкой. Такая технология существенно снижает стоимость экотранспорта и облегчает его.

Электробусы, курсирующие по Москве, – самый безопасный и экологичный транспорт. Они рассчитаны на 85 пассажиров (предусмотрено 30 мест для сидения), оборудованы всем необходимым для передвижения людей, в том числе инвалидов. Транспорт оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салонах есть медиаэкраны и USB-слоты для зарядки мобильных устройств.



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