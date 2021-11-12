Российский стратегический бомбардировщик приземлился в Польше из-за бракованной штурманской линейки

Военная прокуратура определила предварительную причину посадки бомбардировщика Ту-95 на заброшенном аэродроме в Польше. К навигационной ошибке привело использование неисправной штурманской линейки НЛ-10.

Российские бомбардировщики были направлены в Белоруссию для оказания помощи Александру Лукашенко в разрешении миграционного кризиса. Они должны были совершить круговой полёт вдоль границ страны. Один из самолетов в условиях плохой видимости оторвался от группы и ушёл вглубь территории Польши.

«Штурман ракетоносца Ту-95, рассчитывая поворотный пункт маршрута, неверно считал данные штурманской линейки и выполнил разворот позже запланированного. Не сумев восстановить курс и израсходовав топливо, экипаж совершил посадку на ближайшем аэродроме», – сообщила пресс-служба ВКС России.

Штурманская линейка НЛ-10 представляет собой адаптированную для решения навигационных задач логарифмическую линейку. Такими изделиями весь Советский Союз снабжал Киевский завод «Электронмаш». Из-за украинских санкций против России он отказался поставлять НЛ-10 Военно-космическим силам и линейки пришлось заказать в Китае. Качество изделий оказалось очень низким – части линейки движутся со скрипом, визирку постоянно заклинивает, а символы стираются и становятся нечитаемыми.

Окончательно убедившись в том, что штурман заблудился, командир экипажа ввёл в сервисе Google Maps запрос «ближайший военный аэродром» и получил координаты советского аэродрома Ключево. Только после посадки он понял, что объект покинут советскими войсками и находится на территории Польши.

При посадке на заброшенную полосу ракетоносец повреждений не получил. Экипаж размещён в гостинице города Грифино и ждёт документов для возвращения домой.

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