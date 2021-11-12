 

Эксперты рассказали, почему новые MacBook не подходят для майнинга

12.11.2021, 15:24, Новости дня
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Логика майнеров криптовалют очень проста. Они покупают за любую цены самые современные и самые мощные устройства, а затем рассчитывают окупить затраты, добывая биткоины и прочие электронные активы.

Компания Apple разрушает эту простую и надежную систему, выпуская свои новые MacBook. С процессорами M1 Pro и M1 Max они явно не подходят для майнинга. После проведения тестов эксперты сошлись во мнении, что срок окупаемости при добыче какой-либо криптовалюты окажется не менее 17 лет!

При этом специалисты отмечают высокую производительность новой линейки MacBook, особенно версии Pro. Любые операции компьютер выполняет на высокой скорости, а во время майнинга «тупит» как самая дешевая видеокарта.



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