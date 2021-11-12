Microsoft объявила о скором окончании поддержки Windows 7

В компании Microsoft заявили о скором отключении устаревшей операционной системы Windows 7 от поддержки со стороны разработчика. Названа и дата. Это случится 10 января 2023 года.

Итак, у пользователей, на компьютерах и ноутбуках которых до сих пор используется Windows 7, есть еще чуть более года, чтобы обновиться до «десятки» иди даже до Windows 11. Далее свои устройства можно будет использовать, так сказать, со значительно урезанными правами в плане безопасности и доступа к сервисам.

По некоторым данным, сейчас в РФ каждый пятый компьютер работает на Windows 7. Подводит россиян привычка использовать устройства до тех пор, пока они хоть как-то работают. Многие из них по теххарактеристикам не могут обноситься до более сложных операционок.