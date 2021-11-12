Драматург и сценарист Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни

Известный российский драматург и сценарист Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. О дате и месте прощания с писателем информация появится немного позже.

С монологами Виктора Коклюшкина выступали Ефим Шифрин, Евгений Петросян, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие. Широкую известность получил номер «Алло, Люся?». Причиной смерти сатирика стала сердечная недостаточность.

Коклюшкин рассказывал о трудности работы сатириком. По его словам, в процессе создания эстрадной вещи многое зависит от публики, которая сидит в зале. Если там находится тысяча человек и через полминуты после сценки никто не смеется, то люди начинают ненавидеть артиста. Сначала возникает недоверие, а потом появляется другое чувство. Тогда со служебного входа знаменитости лучше не выходить.

Юморист Игорь Маменко назвал Коклюшкина блестящим комиком и прекрасным человеком. У него была своеобразная подача. Фирменной фишкой сатирика являлся гнусавый голос. Писатель был старой закалки.

Клара Новикова вспомнила, как исполняла монологи Коклюшкина. Он был очень тонким человеком, всегда прекрасно чувствовал актера. Прежде чем отдать монолог артисту, Коклюшкин сам выходил на сцену и читал его. Он понимал, как нужно подкорректировать текст, исходя из потребностей зала. Публика уже смеялась, как только сатирик появлялся на сцене, пишет портал «Слово и дело».