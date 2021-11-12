Эксперт Шевелев объяснил, как не платить непосильный кредит

В последнее время является актуальным вопрос о банкротстве граждан. Вокруг данной процедуры присутствует много мифов. Эксперт Артем Шевелев рассказал, как россияне могут объявить себя банкротами и не платить по кредитам, а также, кому доступна эта услуга.

Когда присутствует долг, который житель не способен оплатить в связи с низким доходом или же отсутствием имущества, арбитражный суд может списать его в полном объеме. Если такое решение выносится, кредиторы не имеют права требовать с человека выплатить деньги. Еще одной положительной стороной данной процедуры является то, что после начала проведения всех мероприятий арбитражным судом, человеку никто не звонит по данному вопросу. Все это возможно, если человек относится к категории добросовестных должников, он правильно подготовил все документы перед направлением заявление.

Не стоит думать, что банкротство представляет собой легкий способ взять деньги в финансово-кредитном учреждении и не возвращать их обратно, но на самом деле это не так. За такие манипуляции в отношении мошенника может быть открыто уголовное дело. Перед тем, как будет составляться заявление в суд, лучше воспользоваться услугами банкротных юристов. Они помогут на старте процедуры обозначить возможные риски.

В Законе о банкротстве обозначения следующие последствия: в течение пяти лет человек должен предупреждать о факте банкротства, когда пытается оформить новый кредит, также нельзя подать новое заявление, следующие три года россиянин не имеет права занимать должность главного бухгалтера или директора в любом из учреждений, пять лет нельзя возглавлять МФО или же НПФ, десять – банки.