 

В работе Google, Gmail и YouTube случился глобальный сбой

12.11.2021, 15:02, Новости дня
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Пользователи жалуются на работу вебсайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, у Youtube – сбои при воспроизведении видео и авторизации.

Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии – Gmail и Google.

Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.

Также проблемы с Google, Gmail и YouTube наблюдаются в Украине, больше всего сообщений о проблемах из Киева.

Скриншот: downdetector.ru

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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