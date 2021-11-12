“Ах, эти булки”, “Трусы с лобком открытым”. Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме

“А вам знакомо ощущение, когда оргазм души? Я настолько привыкла к красивым крымским видам, что первый год в Киеве меня довольно-таки удручал. Первый мой полет за границу был в 2015-м году. В Египет. Потом родился Дэвид, и в его полгода мы полетели на Кипр на мой день рождения”, – рассказала она.

После этого, по словам Стужук, она летала отдыхать минимум раз в полгода.

“Путешествия – это не только смена обстановки и привычной картинки, но и классный инструмент саморазвития. (…) Знакомишься с новым: людьми, культурой, новой активностью. Эти внутренние ощущения удовольствия, радости, счастья так наполняют тебя. Дают развитие душе. И не нужны никакие медитации. Я каждый раз, встречаясь с новыми видами, испытываю душевные оргазмы”, – призналась блогер.

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

“Ах, эти булки”, – прокомментировала подписчица chiliyka_elena.

“О, эти шары искусственные. И трусы с лобком открытым. Красота”, – прокомментировала tshalkina.

Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.

Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.

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