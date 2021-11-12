Украине грозит нехватка питьевой воды – Госпродпотребслужба

По словам Магалецкой, в Украине действуют устаревшие нормы, устанавливающие требования к качеству воды, которые к тому же не выполняются большинством поставщиков.

“Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию – это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (например, хлорпирифоса). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания”, – отметила она.

В действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости, отмечает ведомство. С 2021 года нормативы для четырех показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

“Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам”, – подчеркнула Магалецкая.

В Украине сегодня действуют Государственные санитарные нормы и правила “Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком”, в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

30 июня Кабмин утвердил программу “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы и предложил Верховной Раде принять ее.

Законопроект №5723 об этой программе внесли в Раду 2 июля. Он сейчас находится на стадии обработки в комитете.

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