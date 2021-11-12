 

Украине грозит нехватка питьевой воды – Госпродпотребслужба

12.11.2021, 15:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Магалецкой, в Украине действуют устаревшие нормы, устанавливающие требования к качеству воды, которые к тому же не выполняются большинством поставщиков. 

“Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию – это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (например, хлорпирифоса). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания”, – отметила она.

В действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости, отмечает ведомство. С 2021 года нормативы для четырех показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

“Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского союза. Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам”, – подчеркнула Магалецкая.

В Украине сегодня действуют Государственные санитарные нормы и правила “Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком”, в которых отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах ЕС.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

30 июня Кабмин утвердил программу “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы и предложил Верховной Раде принять ее.

Законопроект №5723 об этой программе внесли в Раду 2 июля. Он сейчас находится на стадии обработки в комитете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Американская компания собирается создать сеть заправочных станций для спутников

16.06 / Das Erste – солдат бундесвера выслали из Литвы за антисемитские песни и домогательства

22.02 / В Китае хотят ограничить мощность беспроводных зарядных устройств для смартфонов

25.01 / Разумков расказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством

13.07 / Группу наркоторговцев задержали в Приморье

26.08 / Шевченко объявил предварительный состав сборной Украины на матчи Лиги наций

07.06 / За выходные в центрах вакцинации от COVID-19 привили более 15 тыс. украинцев – Минздрав

17.01 / В Германии разрешили строить «Северный поток – 2», но сразу начать не получится

31.10 / Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к продаже F-16

16.09 / Медведчук счел полным провалом Украины итоги встречи «нормандской четверки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика