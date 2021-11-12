Гройсман: Власть “проспала” мигрантский скандал на белорусско-польской границе, и теперь это большая проблема для Украины

“Это не просто кризис, который касается Польши или ЕС, это огромная и глубокая проблема для Украины в том числе. У нас 1200 км границы с Беларусью. Но 4 ноября – запомните эту дату – дата принятия общей оборонной доктрины между Беларусью и Россией. С этого момента Россия руководит генштабом и военными силами Беларуси. Так что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой!” – считает Гройсман.

По его мнению, отдельные решения СНБО, касающиеся границы с Беларусью, не нужно было принимать, поскольку для этого нужен отчет разведки.

“У тех людей, которые там находятся (как мигранты), есть боевой опыт! С какой целью их отправляют в ЕС? Это вопрос номер один для сил безопасности, в том числе Украины! У разведчиков достаточно сил и средств, чтобы остановить это. Мы [правительство Гройсмана] оставили им [нынешней украинской власти] боеспособную полицию, боеспособную пограничную службу, Нацгвардию со средствами, которых достаточно, чтобы остановить это нашествие”, – добавил экс-премьер.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

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