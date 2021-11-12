Депутат Европарламента: Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен

“Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен. Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов”, – подчеркнула фон Крамон.

Она выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и партия “Слуга народа” докажут обратное.

“Но когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ [бизнесмена Игоря] Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами… Кто им платит? [Бизнесмены] Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов. Но в законе об этом ничего не написано. Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов”, – заявила депутат Европарламента.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах. В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал Стефанчук, после него документ подписал президент.

6 ноября на сайте Atlantic Council вышла статья специального советника по Европе в министерстве иностранных дел Великобритании (1997–2001), аналитика, специализирующегося на внешней политике и европейских делах, Дэвида Кларка. Он написал, что деолигархизация, которая должна была стать шагом вперед для плюрализма СМИ в Украине, превратилась в ужесточение контроля в руках тех, кто и без того обладает слишком большой властью в СМИ.

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