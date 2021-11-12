“Что там было в шортах?” Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня

“Мы сделали это! На Мальдивы на четыре дня! Мало? Нет! По ощущениям – минимум дней 10. Чистая сказка! Цвета, как на картинке”, – подписал он публикацию.

На фото Яма позирует вместе с женой Лилианой, а на заднем фоне в воде стоит их сын Леон.

“Листайте, там, на заднем плане Леон проводит исследования шорт”, – добавил к подписи 39-летний хореограф.

“Вот задний фон – самая интрига. Что там было в шортах?” – спросила inga_kogan_odessa_israel.

“Ваш сын “сделал” эти фотки”, – отметил фолловер nedilki_official.

“Ой, не могу, сынок такой классный и смешнючий. Извините, но вас на фото затмил Леон”, – оставила свой коммент volinaviktoriia.

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.

Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

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