“Что там было в шортах?” Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
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“Мы сделали это! На Мальдивы на четыре дня! Мало? Нет! По ощущениям – минимум дней 10. Чистая сказка! Цвета, как на картинке”, – подписал он публикацию.
На фото Яма позирует вместе с женой Лилианой, а на заднем фоне в воде стоит их сын Леон.
“Листайте, там, на заднем плане Леон проводит исследования шорт”, – добавил к подписи 39-летний хореограф.
“Вот задний фон – самая интрига. Что там было в шортах?” – спросила inga_kogan_odessa_israel.
“Ваш сын “сделал” эти фотки”, – отметил фолловер nedilki_official.
“Ой, не могу, сынок такой классный и смешнючий. Извините, но вас на фото затмил Леон”, – оставила свой коммент volinaviktoriia.
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Контекст:
Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.
Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.
Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.
В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.
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