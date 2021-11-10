 

FAZ – без антител теперь никуда — в Австрии ужесточили коронавирусные ограничения

10.11.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за резкого роста заболеваемости в Австрии ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, пишет Frankfurter Allgemeine. С понедельника посещать рестораны, кафе, бары, салоны красоты, театры и музеи имеют право лишь те, кто сделал прививку или перенёс заболевание. Новые ограничения уже продемонстрировали свою эффективность: десятки тысяч людей выстраиваются в очереди на вакцинацию.

С понедельника в Австрии действуют новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Из-за резко увеличившегося числа случаев заражения коронавирусом в пятницу правительство приняло решение о введении «правила 2G» по всей стране. С начала недели посещать рестораны, кафе, бары, гостиницы, студии массажа и салоны красоты, а также культурные и развлекательные объекты могут лишь те, кто сделал прививку или перенёс заболевание. Житель Вены Штефан Вагнер считает эту меру правильной.

ШТЕФАН ВАГНЕР, житель Вены: Крайне важно и хорошо, что это наконец случилось. Честно говоря, я думаю, что это решение нужно было принять давно. Да, в этом отношении я довольно строг. Я надеялся, что это произойдёт раньше. И да, на мой взгляд, это единственно верный способ наконец покончить с этой пандемией.

Владелица ресторана Сильвия Экли также одобряет шаг, предпринятый правительством консерваторов и зелёных.

СИЛЬВИЯ ЭКЛИ, владелица ресторана: Я думаю, что 2G — это хорошо. Всё совершенно в порядке. Наконец-то мы в безопасности. И нам не нужно закрываться!

Однако на рабочем месте сохраняется «правило 3G». В соответствии с этим правилом доступ получат и те, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста. Для того чтобы проверить, соблюдается ли общенациональное «правило 2G», министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер намерен усилить контроль со стороны полиции во многих сферах.

Едва в Австрии успели объявить о новых мерах по борьбе с коронавирусом, как они уже продемонстрировали свою эффективность: с тех пор десятки тысяч людей выстроились в очереди на вакцинацию, которая предоставит им больше возможностей. В пятницу суточная заболеваемость в стране превысила 9 тысяч человек и почти достигла рекордного уровня, зарегистрированного год назад.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок

15.07 / В Киеве на “красной” линии метро человек попал под поезд – “Киевский метрополитен”

04.08 / Премьер Польши выразился предельно ясно: Мы никогда не одобрим «Северный поток – 2»

02.10 / Лавров заявил о свободе РФ от табу во внешней политике

26.04 / Коллега Прокловой усомнился в правдивости ее истории о домогательствах на съемках

16.02 / Госдеп заверил в желании Байдена «положить конец вечным войнам»

15.09 / “Я с предателями даже не буду общаться”. Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками

03.09 / Конгрессмены осудили Байдена за отказ от санкций против «Северного потока – 2»

06.01 / Макрона в Грузии назвали «жертвой педофилии»

08.11 / Смартфон Xiaomi 12 лишили главного преимущества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика