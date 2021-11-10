 

WT – чтобы противостоять «агрессивной России», США возродили 56-е артиллерийское командование в Европе

10.11.2021, 19:16, Новости дня
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В ответ на «всё более наступательную позицию России» США реактивировали ещё одно формирование времён холодной войны — 56-е артиллерийское командование в Германии. Раньше оно отвечало за развёрнутые в Европе ракеты средней дальности, а теперь займётся огневыми системами большой дальности и будет координировать действия с другими войсками и союзниками, пишет The Washington Times.


Reuters

В понедельник 8 ноября американская армия официально реактивировала 56-е артиллерийское командование в Германии, пишет The Washington Times. Это ответ США на рост напряжённости «между альянсом НАТО и Россией, которая демонстрирует всё более наступательную позицию». 

Командование будет базироваться в районе немецкого Висбадена и заниматься огневыми системами большой дальности в рамках масштабных операций как в Европе, так и в Африке. Как отметил глава нового формирования генерал-майор Стивен Мараниан, оно повысит уровень синхронизированности объединённых и многонациональных огневых систем и средств. Так, командование будет не только контролировать американские операции, где задействуется артиллерия, но и координировать действия с другими формированиями и союзниками НАТО. 

 

По информации издания, в период холодной войны в Германии базировалось 56-е командование полевой артиллерии, которое отвечало за развёрнутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II. В июне 1991 года, спустя четыре года после ратификации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США, командование было расформировано. 

 

Решение о его возрождении командующий американскими силами в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи назвал «чрезвычайно хорошей новостью». «Это был очень важный потенциал, которого нам недоставало. Нам был крайне необходим штаб полевой артиллерии для всего театра военных действий», — прокомментировал Каволи. 

 

Как напоминает The Washington Times, ранее США реактивировали и другое формирование времён холодной войны — 5-й армейский корпус, который базируется в Польше и на прошлой неделе объявил статус «полной операционной готовности». 

 

С распадом СССР Америка сократила свои силы в Европе, однако действия РФ в последние годы, включая «аннексию» Крыма* и поддержку «сепаратистов» на Украине, подтолкнули США восстанавливать военное присутствие в регионе, добавляет газета.

 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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