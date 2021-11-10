 

Арифметика Пересильд – Личное мнение

10.11.2021, 19:12, Разное
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Хорошенечко отдохнув на Мальдивах после полёта на МКС, Юлия Пересильд снова натянула космический комбинезон и пришла на Ютуб.

Зачем на Ютубе комбинезон? Не знаю — может, лучи там какие космические?

https://t.me/lenamiro/10141

Не стала бы тратить время на просмотр очередного «собрались и поговорили», тем более такого, но в Телеграме появился коротенький отрезок из интервью.

Вон он — выше. Посмотрите его и вы. Обязательно посмотрите.

Есть вещи, которые даже комментировать смысла нет. Всё там сказано самой героиней.

Наверное бы согласилась. Сколько можно спасти детей за деньги, потраченные на фильм? Десять?


Фото: Соцсети

Мне физически становится плохо, когда я слышу подобную арифметику. Для меня очевидно, что жизнь одного ребёнка стоит дороже всех сокровищ мира. Нет такого фильма за всю историю мирового кинематографа, который стоил хотя бы одного дня жизни одного малыша.

Легко, конечно, свысока рассуждать, что один, два или семь миллиардов не спасут всех детей. Да, никаких денег не хватит, чтобы спасти всех, но это совершенно не означает, что не нужно попытаться спасти хотя бы 10. Хотя бы одного.

Ещё более странной кажется мне позиция, когда взрослый человек говорит, что его не спросили, как тратить деньги.

Тебя не спросили? Так ты откажись. Откажешься ты. Откажется другая. Третья, пятая и десятая.

Не нужно пытаться отвечать за всех. Отвечай за себя — именно так рождается общество ответственных граждан.

Да-да, я знаю следующий «аргумент» — откажусь я, найдётся кто-то ещё.

Так и пусть найдётся, но ты-то останешься со своими принципами и убеждениями, разве нет?

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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