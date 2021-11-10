На базе Чернобыльской АЭС создадут центр ГМО

Правительство Украины планирует к 2023 году открыть в Чернобыльской АЭС центр по исследованию и производству генетически модифицированных организмов (ГМО). Проект реализуется в рамках национальной программы по рекультивации территории, ранее находившейся в зоне радиационного загрязнения.

«Чернобыльская зона отчуждения перестала нести в себе опасность при нахождении в ней. Радиационный фон последние пару лет установился на безопасном уровне. Между тем эта территория имеет практическую ценность для государства, поэтому важно как можно скорее восстановить там нормальную жизнь. Чтобы туда смогли вернуться люди, нужно подготовить комфортную инфраструктуру и создать точки притяжения. Сделать это можно путем развития науки и промышленности — первым таким проектом и станет центр ГМО. Государственное участие привлечет бизнес, а за ним приедут и люди. Благо, в Чернобыле и Припяти есть много бесхозных сооружений, которые можно использовать на льготных условиях», — поделился планами премьер-министр Денис Шмыгаль.

Центр ГМО будет состоять из двух частей: научной лаборатории и производства. Лаборатория расположится в энергоблоках бывшей атомной станции, где будут изучать и испытывать методы генной инженерии на растениях и животных, а одобренные пищевые ГМ-прототипы пойдут в массовое производство на фермах и плантациях, под которые задействуют местные земли и пустующие здания.

«В наших планах превратить Чернобыль в передовой сельскохозяйственный центр Украины. По нашим расчетам уже к 2030 году этот регион станет производить до 90% продукции животного и растительного происхождения страны. Такой выбор не случаен, ведь здешняя уникальная флора представляет большой интерес для специалистов, занимающихся селекцией и гибридизацией. Изучив местную природу и обитателей будет готова большая научная база для дальнейшего использования их генов в пищевой промышленности», — заявил член рабочей группы и ректор Украинского института биохимии Сергей Комиссаренко.

К работе в лаборатории ГМО привлекут зарубежных ученых, в частности из Фукусимской академии наук.

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