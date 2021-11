ЕС намерен признать ситуацию с мигрантами гибридной войной, санкции против Беларуси введут на следующей неделе – СМИ

По данным агентства, в списке будут министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также государственная авиакомпания Belavia.

Санкции хотят ввести из-за миграционного кризиса на границе Польши и стран Балтии с Беларусью. Источники Reuters говорят, что ограничения направлены на белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в качестве мести за санкции против Минска, введенные из-за нарушения прав человека в Беларуси.

Утвердить санкции планируют на следующей неделе. Сегодня послы ЕС должны согласиться с тем, что растущее число мигрантов на границе Беларуси с Польшей представляет собой гибридную войну и может служить правовой основой для введения санкций, пишет агентство.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк 10 ноября сообщил в Twitter, что послы ЕС сегодня утвердили все критерии для принятия пятого пакета санкций против Беларуси. По его данным, политическое одобрение ограничения получат 15 ноября, во время встречи глав МИД Евросоюза.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 10, 2021

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше. Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления Лукашенко в Международном суде ООН.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью. Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождали люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По данным польской погранслужбы, 9 ноября на польско-белорусской границе было зафиксировано 599 попыток незаконного перехода, были задержаны девять нелегалов – из Ливана, Ирака и Сирии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—