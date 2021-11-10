 

Глава белорусского МИД назвал Крым “российским”, в МИД Украины предупредили о “непоправимых последствиях”

10.11.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах”, – сказал Николенко.

Украинский дипломат выразил надежду, что в Минске осознают это и не допустят в дальнейшем подобных шагов вопреки нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что “позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией”, сообщало “РИА Новости”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Euronews – Албания обиделась на Евросоюз за задержки с вакцинацией

13.10 / Кличко призвал парламент принять закон, который снизит цену на газ на 35%

16.03 / Зеленский подписал указ о создании “дистанционных посольств” Украины

28.02 / В России из-за массовой драки осетинских и дагестанских болельщиков отменили турнир по дзюдо

11.07 / Трамп: Я отправил в Украину огромное количество противотанковых комплексов. Это – против России

02.09 / Нежелание “Голоса” объединяться с демократическими силами может вернуть в Украину “русский мир” – Емец

06.08 / На фрегате “Гетман Сагайдачный” зафиксирован COVID-19

10.02 / Захарова рассказала о трудностях российских дипломатов за прошлый год

11.11 / Двигатель для многоразовой ракеты начали создавать в России

28.09 / Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика