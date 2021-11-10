Кличко: Кто инициатор обысков? Я не думаю, что это Зеленский. Но, возможно, близкие к нему люди

“Во-первых, все деньги, которые я имею, – это деньги, заработанные моими кулаками. Все видели, как я их заработал. И если кто-то хочет отобрать эти деньги, тогда заходите в ринг, попробуйте. Это первое. Второе: если деньги киевлян кто-то хочет отобрать, я точно так же буду биться за эти деньги, как за свои”, – сказал Кличко.

По его словам, деньги общины должны работать только на Киев, на потребление киевлян.

“Таких разговоров со мной не было – чтобы кто-то требовал деньги. Я думаю, что все это связано, знаете, с чем? С влиянием. Я об этом говорил. Кто владеет Киевом – владеет Украиной. Наполеон говорил: “Владеющий Парижем владеет Францией”. Это исключительно связано с политической борьбой. Хотя она нечестная. Потому что обыски, которые проходят, – я четко уверен: они проходят по заданию, по четкой команде”, – отметил Кличко.

Журналист уточнил в мэра столицы, кто инициатор обысков в ряде коммунальных предприятий Киева, а также в департаментах Киевской городской госадминистрации.

“Я думаю, что очень близкие люди к… Я не думаю, что это [президент Владимир] Зеленский. Я думаю, что близкие люди где-то, там… Я одно могу сказать. Причина этому всему – подорвать доверие, репутацию… к возможному политическому конкуренту. Я только так расцениваю те действия, которые происходит”, – подчеркнул Виталий Кличко.

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Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

Весной 2021 года в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах КГГА проходили обыски в рамках различных уголовных производств, в том числе о коррупции.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. “Тем, кто хочет меня, так сказать, “потренировать”, скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме”, – подчеркивал мэр.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что обыски не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявлял президент.

Кличко утверждает, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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