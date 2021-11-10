 

Невролог из Нидерландов провел для украинских врачей вебинар по лечению мигрени

10.11.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи рассмотрели актуальные подходы и опции в лечении атак мигрени, обсудили важность пациентоориентированного подхода в терапии и провели клинический разбор успешных стратегий в ведении пациентов с мигренью, отметили в пресс-службе.

Ученый из Нидерландов поделился опытом борьбы с мигренью в своей стране, а также в соседней Бельгии, где он также практикует и ведет научную работу. 

“По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%. И более 30% из тех, кто страдает от головной боли, говорят о мигрени. Фармацевтическая компания “Дарница” ставит целью привносить мировой опыт борьбы с мигренью в Украину и способствовать повышению квалификации врачей в этом направлении”, – рассказала кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора “Дарницы” Лидия Гончар-Чердакли.

Контекст:

“Дарница” также запустила медиапроект “Знеболь” о стереотипах по поводу боли у женщин, первая часть которого была посвящена мигрени, так как у женщин эта неврологическая болезнь встречается чаще, чем у мужчин. 

Фармпроизводитель начал проект о “постковидном” синдроме. Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ, а в последующем – предоставление этой информации пациентам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой

12.07 / Коломойский внесен в санкционный список США, но дома остается неприкасаемым – Atlantic Council

02.09 / Жертвами подтоплений в Нью-Йорке стали девять человек

10.07 / Обрушение дома в Майами. Поисковая операция продолжается 17-й день, число погибших приблизилось к 90

04.06 / ВВП РФ в апреле вырос на 10,7%

18.03 / Блинкен предупредил о санкциях компании, участвующие в строительстве “Северного потока – 2”

18.08 / Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд

23.06 / Нефть подорожала на данных о снижении ее запасов в США

13.11 / Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Карабаху

25.04 / Президент Чехии выразил намерение выступать за закупку «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика