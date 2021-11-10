Невролог из Нидерландов провел для украинских врачей вебинар по лечению мигрени

Врачи рассмотрели актуальные подходы и опции в лечении атак мигрени, обсудили важность пациентоориентированного подхода в терапии и провели клинический разбор успешных стратегий в ведении пациентов с мигренью, отметили в пресс-службе.

Ученый из Нидерландов поделился опытом борьбы с мигренью в своей стране, а также в соседней Бельгии, где он также практикует и ведет научную работу.

“По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%. И более 30% из тех, кто страдает от головной боли, говорят о мигрени. Фармацевтическая компания “Дарница” ставит целью привносить мировой опыт борьбы с мигренью в Украину и способствовать повышению квалификации врачей в этом направлении”, – рассказала кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора “Дарницы” Лидия Гончар-Чердакли.

Контекст:

“Дарница” также запустила медиапроект “Знеболь” о стереотипах по поводу боли у женщин, первая часть которого была посвящена мигрени, так как у женщин эта неврологическая болезнь встречается чаще, чем у мужчин.

Фармпроизводитель начал проект о “постковидном” синдроме. Цель проекта – сбор всей доступной информации о постковидном синдроме и ее анализ, а в последующем – предоставление этой информации пациентам.

—