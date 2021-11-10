Юрист: Закон о региональной власти устранит кажущееся неравенство субъектов РФ

«У каждого российского региона – свой колорит. Но мы – одна страна. Поэтому публичная власть должна быть единой, нужно единообразие», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист, член Общественной палаты Александр Воронцов, комментируя нововведения, которые прописаны в законопроекте о региональной власти. В частности, речь идет о приведении к единому стандарту полномочий глав регионов и местных депутатов.

«До настоящего времени в РФ отсутствовало четкое разделение полномочий между федеральной, региональной и муниципальной властью. Теперь вся власть выстраивается в единую систему. Четко прописываются взаимоотношения между разными уровнями», – отметил член Общественной палаты РФ Александр Воронцов, заведующий юридической клиникой института права и управления Тульского государственного университета.

«У каждого российского региона – свой колорит. Но мы – одна страна. Поэтому публичная власть должна быть единой, нужно единообразие», – отметил юрист.

«Проект закона о публичной власти предлагает, как конкретно определить полномочия глав субъектов, как они называются, чем занимаются, на какой срок избираются, перед кем они ответственны, как могут отрешаться от должности в случае недоверия», – отметил Воронцов. Эксперт отметил – законопроект предлагает привести региональную власть к единообразию не только с точки зрения содержания (например – как должны распределяться полномочия между главой субъекта и региональным правительством), но и с точки зрения формы.

«Президент в РФ должен быть один. Но сейчас и глава Татарстана тоже именуется «президентом». Название «губернатор», конечно, красивое. Но получается, что у одного губерния, а у другого – республика. Но люди, которые занимают данную должность, приходят служить обществу. Поэтому, честно говоря, если вы заняли этот пост, то вопрос не в том, как именоваться, а как работать. Такое наименование будет удобно и для документооборота: а то сейчас там губернатор, тут глава, там – президент», – отметил Воронцов. Кажущееся неравенство субъектов Федерации, по его словам, будет устранено.

Кроме того, в соответствии с этим законом все парламентарии, будь то депутат Госдумы или регионального законодательного собрания, будут официально признаны людьми, находящимися на государственной должности, указал юрист. «Сейчас некоторые депутаты не числятся на госдолжности. Теперь все получат государственную должность и будут нести ответственность и в равной степени, отвечать за то, что получили мандат доверия граждан», – отметил Воронцов.

Кроме того, в законе определен перечень должностей, которые занимаются по согласованию с федеральным центром и прописан электронный документооборот, который де-факто уже давно существует. Документ приравнивает совещания в режиме онлайн к офлайновым.

«Также устанавливается единый срок полномочий заксобраний – пять лет, столько же, сколько у Госдумы», – добавил Воронцов.

Закон с одной стороны, приводит региональную власть к единообразию, а с другой – расширяет полномочия регионов и муниципалитетов, отметил собеседник. «Теперь повсеместно появятся правительства, а то сейчас в некоторых регионах – администрации. В законопроекте прописаны четкие градации: что может федеральная власть в отношении региональной, а региональная по отношению к муниципальной – и даже наоборот. Теперь муниципальная власть может в случае несогласия с региональной обратиться к федеральной – появляется соответствующий механизм», – отметил Воронцов.

«Проект закона о региональной власти в РФ приводит законодательство в соответствие с нормами Конституции», – резюмировал юрист, напомнив, что в Основной закон были приняты соответствующие поправки. «Все приводится к единому стандарту. Есть федеральный президент, правительство, глава республики и региональное правительство. Мы одна страна, у нас должно быть единообразие в форме публичной власти, которая замыкается в единую цепочку. Внутри исполнительной власти выстраиваются понятные отношения, чего раньше не было», – отметил юрист.

На этой неделе Госдума одобрила законопроект о региональной власти в первом чтении. Среди прочего он четко определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них – пять лет.

В среду правительство поддержало законопроект с учетом замечаний. В частности, положения установления региональных налогов и сборов следует синхронизировать с положениями Налогового кодекса, исключив положения о региональных сборах и об установлении законами субъектов РФ порядка взимания налогов и сборов.