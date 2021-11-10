 

Кузнецова избрана врио замсекретаря генсовета «Единой России»

10.11.2021, 19:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова избрана временно исполняющей обязанности замсекретаря генсовета «Единой России», решение принято на заседании президиума генсовета единороссов.

«На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных», – отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кузнецовой на эту должность. «На основании представления председателя партии предлагаю до проведения съезда, который намечен на 4 декабря, рассмотреть данный вопрос о назначении на эту должность», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, Кузнецова была освобождена от должности уполномоченного указом президента от 29 сентября. Она входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» и приняла предложение главы государства курировать в Госдуме вопросы защиты семьи и детей.



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