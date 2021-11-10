 

Умер художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

10.11.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа 76-м году жизни умер художник-аниматор Дмитрий Куликов, работавший над мультфильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», информирует пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», – отмечается в релизе.

На студии «Союзмультфильм» Куликов работал с 1974 года, также он сотрудничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар». Художник работал в анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.

Родился Куликов 10 марта 1946 года в Москве. В 1965 году стал выпускником Полиграфического техникума при типографии газеты «Правда», также проходил курсы художников-карикатуристов при журнале «Крокодил». Начинал творческий путь, работая печатником в типографии, потом учеником прорисовщика, а с 1981 года начал работать над мультфильмами.

Куликов также прославился как карикатурист, он является лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир». Союз кинематографистов РФ выразил соболезнования родственникам аниматора. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / У напавшего на школу в Казани диагностировали заболевание мозга

14.01 / Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с COVID-19

19.01 / Опубликованы подробности о новой модели смартфона Xiaomi Poco F2

02.11 / Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан

13.05 / “Это исключительно маркетинговый ход”. Ляшко призвал не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости

27.06 / Линейка Redmi Note 9 пополнится более мощным смартфоном

01.09 / Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости

17.07 / Великобритания вышла на второе место в мире по числу новых случаев COVID-19 в сутки

16.12 / Медсестру осудили за жестокое обращение с детьми в Новосибирске

20.02 / Ткаченко анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика