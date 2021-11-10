Умер художник «Тайны Третьей планеты» Дмитрий Куликов

На 76-м году жизни умер художник-аниматор Дмитрий Куликов, работавший над мультфильмами «Икар и мудрецы», «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», информирует пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», – отмечается в релизе.

На студии «Союзмультфильм» Куликов работал с 1974 года, также он сотрудничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар». Художник работал в анимационных студиях Польши, Литвы и Франции.

Родился Куликов 10 марта 1946 года в Москве. В 1965 году стал выпускником Полиграфического техникума при типографии газеты «Правда», также проходил курсы художников-карикатуристов при журнале «Крокодил». Начинал творческий путь, работая печатником в типографии, потом учеником прорисовщика, а с 1981 года начал работать над мультфильмами.

Куликов также прославился как карикатурист, он является лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир». Союз кинематографистов РФ выразил соболезнования родственникам аниматора.