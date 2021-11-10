Вблизи деревни Конаково построят спортивный кластер

По статистике, каждый третий житель Москвы регулярно занимается спортом. В столице ежегодно открываются новые спортивные объекты – физкультурно-оздоровительные комплексы, воркаут-площадки, беговые и велодорожки и тому подобное. Такие объекты особенно необходимы в быстроразвивающихся районах – например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Так, в поселении Михайлово-Ярцевское вблизи деревни Конаково появится физкультурно-оздоровительный парк площадью 70 тысяч квадратных метров. Здесь будет футбольное поле, лыжные трассы, велосипедные дорожки, воркаут– и хоккейная площадки, а также места для отдыха. Но это еще не все. Более точные детали проекта будут известны позднее.

На сайте “Активный гражданин” завершились общественные обсуждения данного проекта. Они проходили с 27 октября по 9 ноября. Все предложения жителей столицы будут рассмотрены разработчиками.

“Создание спортивного парка – важный проект для жителей Михайлово-Ярцевского”, – отметила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству

Юлиана Княжевская.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что в городе должно быть много территорий, где можно гулять, заниматься спортом, кататься на велосипедах, коньках и лыжах.

Рассказывая о реализации программы “Мой район” в Новой Москве, градоначальник отмечал, что ТиНАО по уровню благоустройства догоняет историческую часть столицы. Например, в поселке Марьино отремонтировали пешеходный мост через Юрьев Ручей, а в Щербинке появилась новая зона отдыха. В поселке Шишкин Лес, по словам Сергея Собянина, приведут в порядок пустырь рядом с жилой высоткой, в Троицке на правом берегу Десны создадут рекреационную зону.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве спортивной и общеобразовательной школы “Самбо-70” в ТиНАО – в поселении Сосенское. Будущие чемпионы будут заниматься в просторных оборудованных классах, методических кабинетах и специальных мастерских. Дети смогут изучать основы обработки дерева и металла, кулинарию и многое другое.