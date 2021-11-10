Мнение: В Ираке плохо и нет денег



В западной прессе пишут, что атаку арабского корпуса на польскую границу организовал лично Путин.

Между тем отдельные штурмовые группы арабов вчера уже начали просачиваться через границу.

Как представляется, им надо расширять полосу наступления, благо граница длиння.

В качестве рационализаторского предложения – наступающим надо подвезти 10 флагов ЕС, 10 флагов США, 15 флагов ЛГБТ и 15 флагов трансгендеров + портреты Меркель, Джорджа Флойда и Греты Тунберг, дабы под всем этим они могли идти на штурм польских укреплений и создавать незабываемые медийные картинки.

—