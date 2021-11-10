 

“Почувствовала, как волнения отпускают”: Анастасия Костенко поделилась переживаниями после рождения сына и объяснила, почему сейчас счастлива

10.11.2021, 18:30, Разное
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подарила мужу долгожданного сына. Малыша назвали Алексеем. Это третий по счету ребенок в семье звездной пары. У них есть еще две дочери. Недавно Анастасия поделилась в личном микроблоге своими размышлениями и переживаниями по поводу материнства.

Депрессия и меланхолия

Супруга Дмитрия Тарасова призналась, что на последнем триместре чувствовала усталость и ждала с нетерпением, когда же малыш, наконец, появится на свет. Спустя три дня после родов произошел «бэби-блюз» – прибыло много молока.

Анастасия признается, что в дневное время суток чувствовала себя самым счастливым в мире человеком, ведь рядом есть любимые дети и муж, который оказывает помощь, поддержку, окружает вниманием и заботой. Но как только наступали вечер и ночь, настроение сменялось на меланхоличное. Хотелось плакать в подушку без остановки.

В какой-то момент Анастасия поняла причину такого эмоционального состояния. В ее голове были чужие мысли и чужие переживания, кем-то навязанные. Например, о том, что нужно быть супермамой, необходимо все успевать. И это стремление соответствовать чужим стандартам загоняет молодых мамочек в депрессию.

Важные выводы

Осознав эту простую истину, Анастасия почувствовала, как волнения отпускают. Теперь она всем дает совет наслаждаться моментом, общением с родными, детками, мужем, не пытаться быть суперженщиной. По мнению жены футболиста, дети как раз и доказывают, что невозможно все и везде успевать, да и не нужно к этому так рьяно стремиться.

Еще один совет дала Анастасия мамочкам: если планируете заводить больше двух детей, обязательно вспоминайте старый добрый режим, который практиковался старшим поколением. При наличии режима с детьми управляться гораздо проще, особенно когда их много.

Подписчики Анастасии были тронуты ее душевным и столь сентиментальным постом, поэтому поставили почти 21 тыс. лайков.



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