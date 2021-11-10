Ученые сообщили об открытии, по значимости равное находке гробницы Тутанхамона

Эксперты изучают утерянный город Атон в Египте. Они полагают, что находка очень важна, как и обнаружение гробницы Тутанхамона.

Бетси Брайан и археологи Университета Джона Хопкинса сообщили, что город обнаружили под песком, он считается самым крупным в Древнем Египте. Захи Хавасс подтверждает открытие «потерянного золотого города» неподалеку от Луксора. Городу 3000 лет, его жизнь приходилась на период правления Аменхотепа ІІІ. Назван он в честь бога солнца Атона.

Специалисты увидели, что город хорошо сохранился и его сравнивают с Помпеями. Работы начались прошлой осенью, а руководил ими доктор Хавасса. Исследователи начали раскопки между храмами Рамзеса ІІІ и Аменхотепа ІІІ, около 500 км к югу от Каира. Специалист отмечает, что это было самое крупное поселение в период египетской империи.

Под песком обнаружили высокие стены, которые сохранились целыми, жилища египтян и их вещи. Все выглядит так, как будто люди ушли из него вчера. Были найдены и жилые кварталы, большая пекарня, глиняная посуда. Ученые думают, что такая находка поможет рассмотреть, как жили древние египтяне в период расцвета Древнего Египта.

В городе обнаружили и надпись, датируемую 1337 годом, что подтвердило его существование во время правления сына Аменхотепа ІІІ, Эхнатона. Ученые полагают, что Атон забросили после конструирования надписи, а столицу перенесли на 400 км севернее. Причины таких изменений остались неизвестными.

Также увидели археологи и странное захоронение. Исследователи нашли скелет, который лежит на спине, руки вытянуты, а к коленям привязана веревка. Теперь эксперты выясняют причины смерти этого человека. Специалисты выявили и кладбище возле каменных гробниц, которые схожи на те, что нашли в Долине царей. Из-за больших размеров участков, предвидится, что работы будут длительными.

Источник: planet-today.ru