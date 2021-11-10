«Сколько это может продолжаться?» — Fox News сравнил США с предреволюционной Францией

При Джо Байдене власть в США принадлежит фанатикам, готовым разрушить страну до основания ради построения «совершенного общества», при этом страдания простых американцев им безразличны, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Очередным доказательством этого журналист считает планы Белого дома по закрытию важнейшего нефтепровода в разгар энергетического кризиса.

Очевидно, что этот человек не контролирует свои эмоции, но он также не контролирует и администрацию, которую, казалось бы, возглавляет. Ей управляют фанатики. И для нас, остальных, это огромная проблема. Потому что фанатиков совершенно не интересуют жизни реальных людей. Для них имеют значение только их собственные теории о светлом будущем, которое они строят. А люди — лишь досадные помехи на пути к утопии.

Неудивительно, что, когда фанатики берут под контроль общество, любое общество, в любой стране, в любой момент в истории, для большинства людей жизнь всегда становится гораздо хуже. Рушатся границы, растёт преступность, школы приходят в упадок, с инфляцией невозможно совладать. Внезапно в вашем районе появляются палаточные городки, в которых живут наркоманы, и они кричат на ваших детей, когда вы проходите мимо. Качество жизни катится в пропасть.

Для большинства людей это невыносимо. Но фанатикам плевать: они полностью сосредоточены на сияющем новом обществе, которое они строят. Ничто другое не имеет значения. До совершенства всегда рукой подать. «Как только мы избавимся от всех этих белых мужчин, всё будет замечательно!» — они говорят так и действительно в это верят. Тем временем реальный, физический мир вокруг них, мир, в котором мы, остальные, живём изо дня в день, неизбежно и стремительно рассыпается. Сейчас это видно повсюду.

Только сегодня, на фоне запредельного роста цен на энергию, Белый дом объявил, что может закрыть ещё один трубопровод! Сначала был Keystone XL, это произошло сразу же. Теперь администрация Байдена хочет закрыть так называемую «линию 5». Может быть, вы о ней не слышали, но она жизненно важна для нашей страны. По этому трубопроводу каждый день из Канады в Мичиган доставляется более полумиллиона баррелей топлива, в котором мы отчаянно нуждаемся.

Закрыть это? Посмотрим, что станет с ценами на бензин! Они и так уже рекордно высокие. То есть, если вы не богаты, ваша жизнь от этого события сильно пострадает. И все это знают. Так что никакая нормальная администрация даже не рассматривала бы подобные меры в такой момент. Закрыть трубопровод в разгар энергетического кризиса? Нет, это слишком разрушительно!

Но вот какое дело: с точки зрения фанатика, в разрушении как раз весь смысл! Сожгите Wendy’s, разграбьте Macy’s, лишите полицию финансирования, закройте школы, отключите энергосистему! Разрушьте всё до основания! Разровняйте площадку, чтобы мы могли построить нечто новое и совершенное! Или, как они это часто называют, «Отстроим заново лучше прежнего»*.

Проблема такого мышления… Проблем много, но основная — это тенденция игнорировать страдания людей, всё ещё живущих в вашей стране в доутопические времена. Вам нет до них дела, и они знают, что вам нет до них дела. Такая динамика — огромная проблема. Из-за неё общества, особенно те, что считаются демократическими, становятся очень нестабильными. Мудрые лидеры это понимают, поэтому обязательно делают вид, что люди им небезразличны. Но не таковы инфантильные фанатики. Инфантильные фанатики только смеются при виде ваших страданий.

Вот, например, Дженнифер Грэнхолм, наш новый министр энергетики, хихикает по поводу роста цен на бензин.

BLOOMBERG TV: Каков план Грэнхолм по повышению производства нефти в Америке?



ДЖЕННИФЕР ГРЭНХОЛМ, министр энергетики США: (Смеётся.) Это уморительно! О, если бы у меня была волшебная палочка!..

Делать что-то ради спасения американского среднего класса от растущих цен на энергию? Цитирую: «Это уморительно!» — говорит министр энергетики. Можно представить себе, как в том же духе высказывался Людовик XVI — как раз накануне Великой французской революции. Невольно задаёшься вопросом: сколько это может продолжаться?

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.



* Название инфраструктурного плана Джо Байдена (прим. ИноТВ).