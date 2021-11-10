Больше половины украинцев утверждают, что привились от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины – опрос

39,3% граждан сказали, что уже получили две дозы вакцины, а 11,8% опрошенных – одну.

В то же время 48% респондентов заявили, что не делали прививки от коронавируса.

Как отмечают социологи, 54,2% украинцев утверждают, что не болели COVID-19.

40,4% опрошенных сказали, что лично были инфицированы коронавирусом.

Еще 5,5% респондентов не знают, сталкивались ли с этой болезнью.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса.

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