“Это не пирожок, это кормилица”. Волочкова в шпагате попросила ценить ее за “чувство юмора и самоиронию”

“Сегодня это судно поведу я”, – подписала 45-летняя балерина первое фото.

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После она запостила второе фото, на котором показала свой традиционный шпагат.

“Мое любимое место на любой лодочке. Не пытайтесь повторить этот опыт. Есть опасность упасть в воду”, – написала Волочкова и выразила надежду, что подписчики ценят ее “чувство юмора и самоиронии”.

“В каком месте чувство юмора? В пирожке, из которого начинка видна?” – возмутилась в комментариях shoping_iz_italii.

“Это не пирожок, это кормилица”, – уточнила zanzi_bar20.

“Неужели другого места нет, где раздвигать ноги?” – удивилась zinaida_569.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

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