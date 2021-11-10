Ситуация на границе Беларуси с Польшей была ключевым вопросом заседания СНБО Украины – Данилов

“Вы знаете. что есть вопрос обострения на белорусско-польской границе, которая находится близко с нашей страной, непосредственно касается нашей страны. Вчера состоялось большое совещание в Главном управлении разведки Минобороны, мы заслушали доклад о положении дел. Был сделан доклад президенту Украины, после чего [президент] Владимир Александрович [Зеленский] принял решение сегодня по этому поводу провести заседание СНБО”, – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, по этому вопросу докладывали министр внутренних дел Денис Монастырский и министр обороны Алексей Резников.

“Принято соответствующее решение”, – добавил он.

На вопрос журналистов Данилов уточнил, что ситуация с миграниами на границе Беларуси с Польшей была “вопросом номер один, ключевым вопросом” сегодняшнего заседания СНБО” По его словам, “все соответствующие ведомства получили соответствующие укзаания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовой документ и все они будут обязятельно их выполнять”.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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