 

Google проиграл в европейском суде апелляцию на штраф в €2,8 млрд

10.11.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Суд общей юрисдикции считает, что, отдав предпочтение собственной службе сравнения покупок на страницах с общими результатами за счет более благоприятного позиционирования, при этом низводя результаты конкурирующих служб, Google отошел от конкуренции по существу”, – говорится в сообщении суда.

В июне 2017 года исполнительный орган Европейского союза постановил оштрафовать компанию на €2,4 млрд, Google оспорила решение в суде высшей инстанции, сообщает CNBC. 

В компании заявили, что Google уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии, а действия компании полезны как для пользователей, так и для рекламодателей. Однако суд общей юрисдикции оставил постановление о штрафе в силе.

Контекст:

Это уже не первые судебные разбирательства при участии американской компании. Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман в 2018 году подавали в суд на корпорацию, обвинив ее в дискриминации белых мужчин. 

2 июня 2020 года против Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито. Истцы требовали от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито. 

Поисковик Google принадлежит компании Alphabet Inc., ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью, (штат Калифорния).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Белый дом начал внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о РФ и талибах

22.02 / “Будут просто слюной брызгать”. Кулеба заявил, что из-за санкций против Медведчука Украина вернется в топ-темы российской пропаганды

11.08 / В Берлине прошла акция солидарности с народом Белоруссии

14.11 / Sony выпустит летающие дроны с видеокамерами

30.01 / Певица-трансгендер Sophie умерла в 34 года

08.08 / Флагман Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

31.12 / Китай обвинили в оплате нападений на военных США в Афганистане

16.02 / Черногория сообщила о скором получении от Сербии «Спутника V»

17.02 / В Украине появился Telegram-бот, которому можно сообщать об экологических нарушениях

08.03 / “Думаю, это начало”. Мендель прокомментировала санкции США против Коломойского и рассказала, могут ли наложить на него ограничения в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика