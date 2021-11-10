Google проиграл в европейском суде апелляцию на штраф в €2,8 млрд

“Суд общей юрисдикции считает, что, отдав предпочтение собственной службе сравнения покупок на страницах с общими результатами за счет более благоприятного позиционирования, при этом низводя результаты конкурирующих служб, Google отошел от конкуренции по существу”, – говорится в сообщении суда.

В июне 2017 года исполнительный орган Европейского союза постановил оштрафовать компанию на €2,4 млрд, Google оспорила решение в суде высшей инстанции, сообщает CNBC.

В компании заявили, что Google уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии, а действия компании полезны как для пользователей, так и для рекламодателей. Однако суд общей юрисдикции оставил постановление о штрафе в силе.

Контекст:

Это уже не первые судебные разбирательства при участии американской компании. Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман в 2018 году подавали в суд на корпорацию, обвинив ее в дискриминации белых мужчин.

2 июня 2020 года против Google подали иск с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем отслеживания действий в случаях, когда окна открывались в режиме инкогнито. Истцы требовали от Google через суд компенсации ущерба в размере от $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом инкогнито.

Поисковик Google принадлежит компании Alphabet Inc., ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью, (штат Калифорния).

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