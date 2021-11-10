Суд признал законным штраф Twitter на 17 млн рублей

Таганский районный суд Москвы 10 ноября признал законным решение первой инстанции оштрафовать компанию Twitter на 17 млн рублей за то, что соцсеть ранее отказалась локализовать данные россиян, информирует пресс-служба суда.

«Суд признал законным решение мирового судебного участка Таганского района № 422, который ранее признал компанию Twitter виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных)», – передает ТАСС со ссылкой на решение.

Ранее суд также признал законным штраф WhatsАpp в 4 млн рублей за нарушение такой же статьи КоАП РФ, за которую оштрафовали Twitter и Facebook – локализация данных пользователей на территории России.

Ранее сообщалось, что компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных.