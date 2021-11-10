 

Суд признал законным штраф Twitter на 17 млн рублей

10.11.2021, 18:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТаганский районный суд Москвы 10 ноября признал законным решение первой инстанции оштрафовать компанию Twitter на 17 млн рублей за то, что соцсеть ранее отказалась локализовать данные россиян, информирует пресс-служба суда.

«Суд признал законным решение мирового судебного участка Таганского района № 422, который ранее признал компанию Twitter виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных)», – передает ТАСС со ссылкой на решение.

Ранее суд также признал законным штраф WhatsАpp в 4 млн рублей за нарушение такой же статьи КоАП РФ, за которую оштрафовали Twitter и Facebook – локализация данных пользователей на территории России.

Ранее сообщалось, что компании Facebook, WhatsАpp и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за нарушение закона в области персональных данных. 



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