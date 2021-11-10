 

«Одноклассники» перезапустили ленту новостей

10.11.2021, 18:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоциальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление, изменения затронут многие крупные сервисы. В частности, ОК объявили о запуске новой версии ленты новостей: теперь пользователи будут получать в ней рекомендованные публикации.

«В год 15-летия ОК мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного – того, что люди видят в своей ленте новостей. Лента – самый популярный сервис ОК, которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую «гибридную» модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова руководителя ОК Антона Федчина.

«Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов. И все это можно будет легко делать благодаря новому интерфейсу наших приложений, меню которого будет динамически меняться в зависимости от интересов пользователя», – отметил он.

Теперь после просмотра всех свежих публикаций от своих друзей и групп в ленте пользователя будет появляться рекомендуемый контент от групп, на которые он ранее не был подписан.

Также ОК анонсировали новый формат потребления – отдельную ленту вертикального контента. Лента дополнит уже существующие в ОК форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android уже в конце 2021 года. В новой ленте будут показываться рекомендуемые публикации с вертикальным контентом: короткие видео, фотографии и GIF-анимация.

Для того чтобы в обновленной контентной платформе было как можно больше интересных самобытных авторов, ОК объявили о скором запуске новой схемы работы с создателями контента. До конца 2021 года появится технология отбора качественного контента, которая будет автоматически выделять интересных авторов, группы и медиа в соцсети и давать им дополнительные охваты.

В мобильных приложениях «Одноклассников» появится персонализированное меню: благодаря алгоритмам машинного обучения основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения.

До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети – с помощью встроенной системы безопасных платежей. При этом ОК не взимает собственную комиссию с продажи товаров. Кроме того, ОК представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции.



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