Прокурор отменил дело против обнародовавшего видео с пытками белоруса Савельева

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10.11.2021, 18:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме, сообщила адвокат Савельева Снежана Мунтян.

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ в ГСУ СК России», – рассказала она РИА «Новости».

По ее словам, она получала уведомлений о прекращении уголовного преследования, а узнала об этом случайно.

«Я хотела ознакомиться с материалом по страже (о заключении Савельева под стражу) в Октябрьском районном суде Саратова, однако там мне пояснили, что материал был запрошен Первым кассационным судом. Сегодня я обратилась туда с заявлением об ознакомлении с материалом, узнала, что прокурор Саратовской области Филипенко подал кассационное представление 28 октября, в котором просит отменить постановление, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сергею Савельеву», – сказала Мунтян.

Напомним, МВД объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

До этого агентство France Press сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища.

Ранее в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.



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