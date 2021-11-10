Глобальное потепление грозит жителям российского Заполярья потерей северных льгот

Повышение температуры воздуха в России, вызванное глобальным потеплением, поставило под угрозу статус территорий Крайнего Севера.

Правительство подготовило поэтапный план отмены льгот гражданам, проживающим в таких местностях.

Сейчас жители Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, имеют достаточно серьёзные преимущества. У них идёт льготный трудовой стаж, им полагаются надбавки к заработной плате, длительные отпуска и даже оплата авиаперелётов к месту их проведения. До начала глобального потепления это компенсировало риски и неудобства, связанные с жизнью при крайне низких температурах зимой.

Однако сейчас, по мнению правительства, компенсировать нечего – климат полярных широт приближается к умеренному.

– Из исследований климатологов известно, что активнее всего температуры растут вблизи полюсов. Льды отступают от южного берега Северного Ледовитого океана, зима становится короче, лето длиннее. Наш Север становится прекрасным местом для жизни. Поэтому льготы будем постепенно отменять, – поделились планами чиновники.

Первыми с северными льготами расстанутся жители дальневосточных регионов, приравненных к Крайнему Северу. Через год «льготная» зона сожмётся до границ Северного полярного круга, а если потепление будет продолжаться, исчезнет полностью. Северные льготы и выслугу оставят только госчиновникам, полиции и Росгвардии. Правительство планирует экономить на отмене «северных» около 60 млрд рублей в год.

Жители северных территорий, обеспокоенные происходящим, подготовили петицию на имя Президента России с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и остановить глобальное потепление.

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