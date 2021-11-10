На Украине утилизировали полмиллиона доз просроченных вакцин AstraZeneca

Минздрав Украины утилизировал 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из-за того, что у неё истёк срок годности. Как передаёт «Перший незалежний», в ведомстве добавили, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после перерасчёта препаратов в регионах.



Reuters

В конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из-за того, что у неё истёк срок годности. Как передаёт «Перший незалежний», об этом рассказали в Минздраве в ответ на запрос журналистов.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября на Украине оставалось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекал 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации.

Также в Минздраве добавили, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после перерасчёта препаратов в регионах.

Как напоминает канал, сейчас на Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Минздрав сообщает, что они будут использоваться для вакцинации как первая и вторая доза.