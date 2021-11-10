Мигранты прорвались через белорусско-польскую границу

Ночью со вторника на среду две больших группы беженцев прорвались через белорусско-польскую границу, пишет Welt. Несколько десятков людей разрушили пограничные укрепления и смогли попасть на территорию Польши. Как сообщают в Варшаве, некоторых из них удалось остановить и вернуть обратно в Белоруссию.

Ситуация на белорусско-польской границе продолжает обостряться. По имеющейся информации, ночью две больших группы беженцев прорвались через границу. По данным польской погранслужбы, некоторых из мигрантов удалось вернуть в Белоруссию.

Министр иностранных дел Хайко Маас вновь пригрозил белорусскому диктатору Лукашенко ужесточением санкций. По его словам, ЕС не позволит себя шантажировать. В свою очередь, Лукашенко обвиняет ЕС в гибридной войне.

Этот автобус немецкой инициативной группы по защите беженцев завершил свой путь у Кузницы недалеко от границы. Его остановили польские власти. Активисты собирались взять с собой мигрантов на обратном пути в Германию, но Министерство внутренних дел в Берлине запретило это делать.

РУБЕН НОЙГЕБАУЭР, активист: С переохлаждением тут огромная проблема. Нам нужно действовать сейчас. Нам нельзя мириться с этой ситуацией. Поэтому нам уже сейчас нужен гуманитарный коридор.

По имеющейся информации, ночью мигранты смогли силовым путём прорваться через ограждения. Несколько десятков людей разрушили укрепления и пересекли границу, сообщают польские СМИ. На белорусском государственном телевидении звучат словесные атаки. Глава Белоруссии обвиняет ЕС в провоцировании конфронтации.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал, от мигрантов в том числе?

Со своей стороны, ЕС обвиняет в гибридной войне самого Лукашенко. Он, как контрабандист, впускает в свою страну мигрантов, прилетающих из кризисных регионов, и при низких температурах отправляет к границе всё больше детей и даже малышей. Это опасное раскручивание спирали эскалации, считает министр иностранных дел Маас. По его словам, Европа не будет мириться с этой контрабандистской деятельностью.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Никому нельзя позволять безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко. Это послание мы передаём государствам, откуда прибывают беженцы, государствам-транзитёрам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди прилетают в Белоруссию.

Во время митинга лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также предостерегла Берлин.

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, белорусская оппозиционерка: Он (Лукашенко. — ИноТВ) использует людей, которые для него ничего не значат, чтобы шантажировать ЕС, у которого есть такие ценности, как права человека. Он хочет, чтобы ЕС сдался и признал Лукашенко легитимным, начал вести с ним переговоры, чего обязательно нужно избегать.

Варшава с обеспокоенностью следит за ситуацией на своей границе и обвиняет Россию в том, что она стоит за этим конфликтом и дёргает за ниточки.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Россия продолжает проводить неоимпериалистическую политику. Лукашенко — исполнитель, но его начальник сидит в Москве. И это президент Путин, который твёрдо намерен восстановить Российскую империю.

Тем временем на фоне обострения ситуации на внешней границе ЕС с Белоруссией и Литва объявила у себя в пограничном регионе чрезвычайное положение.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.