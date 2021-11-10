Кличко: В следующем году запланирована реконструкция Крещатика. Каштаны там точно будут

На замечание журналиста о том, что он помнит каштаны на Крещатике в середине 1980-х, Кличко сказал: “Мне тоже не нравится Крещатик. В следующем году запланирована полностью реконструкция Крещатика. Достаточно дорогое удовольствие – больше 1 млрд грн это будет стоить. С учетом полностью гидроизоляции, всех переходов, смены полностью плитки, полностью концепция… И каштаны на Крещатике будут, могу успокоить тебя”.

Мэр добавил, что Крещатик будет узнаваем после реконструкции.

“Он будет абсолютно старый новый Крещатик”, – уточнил городской голова.

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Контекст:

Кличко родился в 1971 году в Кыргызстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

Впервые на профессиональном боксерском ринге выступил в 1996-м. Всего Кличко провел 47 боев, в которых одержал 45 побед, 41 из них – нокаутом. Поражений на профессиональном ринге у Кличко было только два: от Криса Берда (2000) и Леннокса Льюиса (2003). За всю профессиональную карьеру украинец ни разу не был ни в нокдауне, ни в нокауте. Кличко был обладателем титула чемпиона мира по версиям WBO, WBC и The Ring. Последний бой на профессиональном ринге провел в сентябре 2012 года. Кличко – первый член Международного зала боксерской славы из Украины.

С 2006 года занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2006–2012 годах был депутатом Киевсовета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины. Активно участвовал в протестах в Украине в 2013–2014 годах, был одним из лидеров Евромайдана. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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