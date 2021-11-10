 

Министр экономики Свириденко сообщила о начале переговоров с США по отмене пошлин на украинскую сталь

10.11.2021, 17:20, Новости дня
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“Вместе с торговым представителем США, послом Кэтрин Тай и послом Украины в США Оксаной Маркаровой открыла 10-е юбилейное заседание Украинско-американского торгово-инвестиционного совета. Среди наиболее важных приоритетов – отмена американских пошлин на украинскую сталь, сотрудничество в сфере сельского хозяйства (в том числе по мелиорации), защита интеллектуальной собственности. Недавняя договоренность США и ЕС дает нам шанс также освободить украинскую сталь из-под пошлин. Тем более, она полностью выплавлена в Украине (как этого требуют США). Эта дискуссия сложна в свете глобальной проблемы перепроизводства стали. Но у нас с США очень схожие взгляды на эту проблему”, – отметила глава Минэкономики.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/6312490755488250

Контекст:

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз 31 октября сообщили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. В рамках соглашения США заменят существующую пошлину на европейскую металлопродукцию в размере 25% на квоты. Стороны договорились, что “исторически сложившиеся” объемы стали из ЕС на американский рынок будут ввозиться беспошлинно. ЕС в ответ снизит свои тарифы.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали, в том числе из Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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