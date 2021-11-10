 

Синагоги мира зажгли свет в память о 83-й годовщине Хрустальной ночи

10.11.2021, 17:20, Новости дня
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Инициатива Let There Be Light (“Да будет свет”) была реализована международной организацией “Марш жизни”, официальная церемония прошла у стен Старого города в Иерусалиме.

На мероприятии чествовали выживших свидетелей Хрустальной ночи Кэрол Киндерман, Ури Эшеда и Тирзу Халивни, которые пришли на церемонию вместе с детьми, внуками и правнуками.

По словам президента Израиля Ицхака Герцога, Хрустальная ночь в Германии стала переломным моментом в истреблении евреев в Европе во времена нацистской Германии.

Контекст:

В ночь с 9-го на 10 ноября 1938 года на территории Третьего рейха произошли еврейские погромы, которые стали первой массовой акцией физического насилия над еврейским населением накануне Холокоста.

Хрустальная ночь (Kristallnacht) получила свое название в связи с тем, что улицы немецких городов после погрома были устланы битым стеклом, напоминавшим хрусталь.

В ту ночь были разграблены около 7,5 тыс. магазинов, осквернены еврейские кладбища, уничтожены более 1,4 тыс. синагог. СС и гестапо арестовали около 30 тыс. еврейских мужчин и отправили их в концлагеря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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